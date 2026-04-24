Fontos mérföldkövet jelent a közösségi közlekedés jövőjét illetően az az újdonság, amelyet nemrég az MAN Truck&Bus mutatott be. A márka idehaza is ismert, Magyarországon is több száz autóbusszal vesz részt ez a bajor gyártó a közösségi közlekedésben.

Az évtized közepéig úgy tűnt, hogy az önvezetés leginkább csak a kisebb befogadóképességű buszok szegmensében terjed el. A négykerekű, kis „shuttle” buszok lehetőséget teremtettek a startupoknak is a kísérletezgetésre. A török Karsan a midibusz kategóriában ért el komolyabb sikereket, emellett az Egyesült Királyságban is több projekt indult önvezető városi autóbuszok mindennapi használatára vonatkozóan.

A müncheni székhelyű MAN Truck&Bus a MINGA kutatási projekt keretében sikeresen automatizálta saját, Lion’s City E típusú szóló autóbuszát. A munkában a török ADASTEC volt a partnere, és nemcsak magával az önvezető rendszerrel (ADS), hanem öt LiDAR-érzékelővel, hat radarral, nyolc kamerával, valamint egy globális műholdas helymeghatározós rendszerrel (GNSS) is felszerelték az autóbuszt. Ezeknek köszönhetően önállóan dönt a kormányzásról, gyorsulásról, lassításról, továbbá a megállásról.

„Jelenleg az MAN telephelyén zajlanak az első tesztvezetések, amelyek során konkrét vezetési manővereket – például buszmegállókhoz való közeledést ‒ próbálnak ki. Ennek a fázisnak a célja az önvezető rendszer finomhangolása, valamint fontos üzemeltetési adatok gyűjtése, továbbá az automatizált vezetési funkciók további optimalizálása” ‒ olvasható az MAN Truck&Bus sajtóközleményében.

A zárt pályán történő teszteléseket követően az MAN Truck&Bus az MVG-vel együttműködve a müncheni helyi közlekedésben is kipróbálhatja az autóbuszt. Az első nyilvános tesztelésekre ősszel kerülhet sor. Bár az autóbusz négyes szintű (SAE Level 4) önvezetésre alkalmas, ennek ellenére a nyilvános futások ideje alatt is egy sofőr foglal majd helyet a vezetőülésben, hogy egy-egy kritikus helyzetben esetlegesen be tudjon avatkozni. Annyi azonban bizonyos, hogy már nem kell folyamatosan a kormányon tartani a kezeit munka közben.

Az MAN újdonsága nemcsak azért érdekes, mert egy sorozatgyártású elektromos busz önvezető rendszerrel történő felszereléséről van szó, hanem azért is, mert nyitott kapukat döngetnek vele. Vagyis jó esély van rá, hogy a jövőben nagyobb flottában is megjelenik az utakon. „Az önvezető járművek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a jövő mobilitásában. Az MAN müncheni városi autóbusza úttörő jelentőséggel bír. Hatása messze túlmutat a régión és a városon. Kifejezetten támogatjuk az ilyen kezdeményezéseket” ‒ jegyezte meg az autóbusszal kapcsolatban Patrick Schnieder német közlekedési miniszter. A Német Szövetségi Közlekedési Minisztérium 2027 végéig több mint 13 millió euróval támogatja az önvezető technológiák kutatását és tesztelését a közösségi közlekedés területén.

Az MAN és az ADASTEC abban bízik, hogy az önvezető autóbuszok jövőbeli alkalmazásával hatékonyabbá tehető az üzemeltetésük, továbbá jelentős mértékben csökkenthetők a személyi sérülésekkel járó balesetek. A bajor gyártó ugyanakkor úgy számol, hogy csak a következő évtized elején valósulhat meg az önvezető autóbuszok sorozatgyártása.