A PlusAI neve manapság egyre több európai haszonjárműgyártó cég mellett feltűnik. A David Liu kínai üzletember által alapított vállalat az amerikai Szilikon-völgyben tartja fenn központját, de már az „öreg kontinensen” is sok vállalattal működik együtt. Partnerei közé tartozik a Traton-csoport két fő márkája, az MAN és a Scania, de az indiai kézbe került IVECO is a startup látókörébe került.

A közvélemény természetesen még keveset érzékelhet az önvezető teherautók európai tesztjeiből, de ezek futnak és időről-időre újabb projekteket jelentenek be. A legfrissebb hírek szerint a legújabb önvezető teherautót egy IVECO S-Way nyerges vontatóból alakítják ki. A kamion a Sesé üzemeltetésben egy körülbelül 300 kilométeres útvonalon fog közlekedni Madrid és Zaragoza között. Ez fontos áruszállítási korridornak számít a mediterrán országban. A távolság 3-3,5 óra alatt teljesíthető.

A jármű automatizálás kulcsfontosságú az IVECO Csoport technológiai stratégiájában. Örömmel tölt el bennünket, hogy olyan fontos iparági szereplővel fejleszthetjük tovább ADAS és ADS-technológiáinkat, mint PlusAI. Ennek a projektnek köszönhetően tovább folytathatjuk utunkat a fenntarthatóbb közúti áruszállítás megvalósítása terén” – hangsúlyozta Marco Liccardo, az Iveco Csoport digitális technológia részlegének vezetője.

„Az önvezető kamionok jelentős mértékben növelhetik a közúti biztonságot, emellett drámaian átalakíthatják a közúti áruszállítást világszerte. Az IVECO vontatóit 4-es szintű önvezetési funkciókkal teszteljük Spanyolországban és Németországban egyaránt” – hangsúlyozta Shawn Kerrigan, a PlusAI társalapítója. A projekt célja, hogy demonstrálják az önvezető teherautókat a biztonság, a gazdaságosság és a fenntarthatóság terén.

Az IVECO Csoport eddig már több tesz programot megvalósított a PlusAI-val a 2-es és a 4-es szintű önvezetés terén, de ez az első nagyszabású, amely komoly távolságot ölel fel.