Máig emlékszem, miről beszélgettünk Szörényi Andrissal – akivel az első pillanatok óta együtt dolgozunk – a Mogürt Irodaház (micsoda ikonikus helyszín az első irodánknak!) lépcsőjén lefelé menet azon a napon, amikor csatlakoztam az akkor még formálódó csapathoz: a 2-es Golf facelift előtti és utáni különbségei kerültek szóba – akkor nem is sejtettem, hogy ez egy hosszú történet kezdete.
Négy hónappal később, 2001. április 2-án elindult a Vezess. Pontosan 25 éve.
Azóta 145 ezer cikket publikáltunk, több mint 4600 autót próbáltunk ki, és bejártuk a világot, hogy első kézből mutassuk meg nektek az autózás legfontosabb újdonságait.
A lelkesedésünk viszont mit sem kopott.
Na, de nézzük, mivel készültünk!A születésnapunk alkalmából különleges játékkal készültünk, ahol az is számít, amit eddig is csináltatok: az, hogy olvastok minket.
Az évfordulós aloldalon olyan helyszínekre kalauzolunk el benneteket, ahol az elmúlt 25 év során jártunk, hogy elhozzuk nektek az autós világ újdonságait. A kapcsolódó cikkek elolvasásával pontokat gyűjthettek, és részt vehettek a nyereményjátékban.
Minél többször tértek vissza, annál nagyobb az esélyetek a nyerésre.
Mit nyerhettek?
- Hetente két páros jegyet az International GT Open hungaroringi futamára
- Hetente egy, a nyertes által választott Bigotti karórát
- A játék végén egy, a nyertes által választott szett Pirelli abroncsot
- Valamint egy, a DRX Sport által biztosított vezetési tréninggel egybekötött élményvezetést egy Ferrari F8 Tributo volánja mögött
Most rajtatok a sor
Látogassatok el a Vezess születésnapi oldalára, játsszatok velünk, és szerezzetek esélyt arra, hogy akár egy Ferrari volánja mögé üljetek, vagy megnyerjétek a többi értékes nyeremény egyikét!