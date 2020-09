Az elmúlt héten szinte mindenki Pierre Gaslyról beszélt, miután az AlphaTaurival nyert a Forma-1-es Olasz Nagydíjon, ezzel ő lett az első francia futamgyőztes 24 év után. Gasly a mugellói hétvégét is jól kezdte, végül hajszállal ugyan, de annál nagyobb meglepetésre búcsúzott a Q1 végén a szombati időmérő edzésen, csak a 16. helyről indulhat a toszkán futamon, amit óriási frusztráltsággal konstatált.

😖@PierreGASLY can’t hide his frustration after exiting qualifying in Q1 – the Frenchman will start Sunday’s race in P16#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/fBnioDF8NH

— Formula 1 (@F1) September 12, 2020