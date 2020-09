„Furcsa év ez, hívjuk a koronavírus évének, a járvány mindent megváltoztatott, többek között az ütemterveket is. De nem kapkodunk. Jobb tovább gondolkodni, majd a megfelelő döntést hozni, még akkor is, ha közben elúszik a tökéletes lehetőség.”

„Rendesen kell ezt csinálnunk. Pillanatnyilag van két jó pilótánk, velük mindenképp számolhatunk. Véleményem szerint fontos, hogy akárki is üljön az autónkban 2021-ben, ugyanannak kell ülnie 2022-ben is. Jön az új autó, legalább a pilóta ne legyen a változók között. Ha a mostani srácokat is választjuk, ha maradnak, akkor legalább két évig kell maradniuk. Ellenzem, hogy egyszerre legyen új autónk és új pilótánk, az nagyon nehéz lenne” – utalt a 2022-es nagy szabályváltozásokra.

A Haas jelenlegi versenyzői Monzában azt mondták, velük még nem kezdtek tárgyalásba, ami nem is meglepő, hiszen egyelőre piacon van a Silverstone-ban beugró, igen jól szereplő Nico Hülkenberg, a Racing Point-os Sergio Perez jövője is bizonytalan, ráadásul a Ferrari is megpróbálhat helyet szerezni valamelyik neveltjének náluk, Callum Ilott, Mick Schumacher és Robert Svarcman is jól szerepel idén az utánpótlás-szériában.