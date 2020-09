Vettel ugyanis csatlakozott a monzai pálya akciójához, melynek keretében a rajongók a lelátókra ültethetik kartonpapírból készült másukat. Egy rajongót 40 eurós összegért cserébe lehet megszemélyesíteni, a befolyt összegen pedig több olasz egészségügyi szervezet osztozik.

A német így 3040 euróval, azaz közel 1,1 millió forintot adományozott jótékony célokra, miközben vélhetően mosolyt csalt a csapattagok arcára is.

Csapattársa, Charles Leclerc is “felültette” a magáról készült papírmasét a célegyenes egyik lelátójára – erről már pénteken posztolt a monacói, aki éppen Vettel mellett ül:

Nice Friday spent with Seb in the grandstands watching ourselves driving around in circles. pic.twitter.com/G3x9diVoYe

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) September 4, 2020