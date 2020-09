Kisebb meglepetésre Hamiltonék mögött nem valamelyik Red Bull-, vagy a Monzára szintén erősnek várt Renault egyik pilótája, hanem a mclarenes Lando Norris ért fel, a pizzás sisakban vezető angol ifjonc kilenc tizedmásodperccel volt lassabb hatszoros bajnok honfitársánál. Norris teljesítményének értékét növeli, hogy az edzés nagy részében a hibridrendszer problémájával is küszködött.

A bajnoki második Max Verstappent ráadásul az eddigi meglepően jól szereplő kisebbik Red Bull-csapat, az AlphaTauri egyik versenyzője is megelőzte, a holland – már egy másodperc feletti lemaradással – csak az 5. lett Pierre Gasly mögött.

Érdemes megjegyezni, hogy a renault-s Daniel Ricciardo ott lehetett volna a top5-ben, ám az engedélyezettnél nagyobb pályakiszélesítés miatt elvették a legjobb idejét. A szintén első tízbe várt Red Bull-os Alexander Albon, valamint Sebastian Vettel is hasonlóan járt.

A top10-be befért még Norris és Gasly csapattársa, Carlos Sainz és Danyiil Kvjat, a Racing Point párosa, valamint – talán meglepetésre – a ferraris Charles Leclerc (9.) is.

Vettel gets out of shape coming out of the second Lesmo, and gently nudges the barrier

He returns to the pits but the car appears to be fine#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/bPJcqWi4PP

— Formula 1 (@F1) September 4, 2020