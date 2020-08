Oroszország ugyan nem a toleranciáról híres, de az Orosz Nagydíj szervezői jelezték, hogy nem kívánják akadályozni Lewis Hamilton és a többiek rasszizmusellenes kiállását, Szocsiban is mehet a térdelés.

„Tiszteletben tartjuk minden Forma-1-es résztvevő álláspontját, hiszen a szabad társadalom lényege a vélemények, nézetek sokszínűsége. Ebbe a körbe tartozik egyebek mellett az is, hogy szabadon térdelhet, aki aki, vagy nem, mint Danyiil és más versenyzők” – mondta a főszervező Alekszej Tyitov utalva arra, hogy az AlphaTauri orosz pilótája, Danyiil Kvjat és néhány más versenyző is meggyőződésével ellentétesnek érzi a térdelést.

Tyitov kijelentésének őszintesége persze finoman szólva is kétséges, főleg, hogy a szervező a sokszínűségre hivatkozva a rasszizmus körüli vita kapcsán a Forma-1 vezetése szemében persona non gratává vált korábbi F1-vezér, Bernie Ecclestone szíves látásáról is beszélt:

„A nyilvános konfliktus ellenére sosem feledhetjük az emberi kapcsolatokat. Meggyőződésem, hogy ennek szellemében a Forma-1 új vezetése nem követ el olyan butaságot, hogy az eltérő nézetei miatt megtagadják Ecclestone úr belépését. Sokszínűség, nem igaz?” – szúrt oda.