Az idei Forma-1-es szezonban vissza-visszatérő téma, hogy egyesek hajlékony hátsó szárnyakat vélnek felfedezni bizonyos autókon. A megfigyelések szerint a hátsó szárnyak nagy sebességnél deformálódnak, amivel akár 2 km/h-t is lehet nyerni végsebességben.

Silverstone után három csapatnál is látni véltek trükkös szárnyakat, noha az FIA szárnyakra vonatkozó tesztelési procedúrái elég szigorúak. A Red Bullt, a Ferrarit és a Mercedest is gyanúsították már trükközéssel idén, most Toto Wolff kérte ki magának, hogy ilyesmi egyáltalán felmerülhet.

“Nincsen hajlékony hátsó szárnyunk” – fogalmazott egyértelműen a Mercedes csapatfőnöke. “Fogalmam sincs, hogy ki és milyen fotókat látott, de a magunk részéről a szürke zónák közelébe sem akarunk kerülni, főleg nem hajlékony (aerodinamikai) elemekkel.”

Wolff némi sértettséggel azt is hozzátette, hogy a vádaskodóknak “talán inkább máshol kellene körülnézniük.”