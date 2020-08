A top10 második felében sorakozott a ferraris Charles Leclerc, a McLaren hazai hőse, Carlos Sainz, a koronavírus-fertőzés után a Racing Pointnál visszatért Sergio Perez, Esteban Ocon a másik Renault-val és az alphatauris Pierre Gasly.

You can take the man out of Finland… 😉@ValtteriBottas tests out his gravel skills in the final sector#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/5nooEJmh9O

— Formula 1 (@F1) August 14, 2020