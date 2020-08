Bracelonában lezajlott a 2020-as Forma-1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzése, a napos, meleg, nyári időben tartott gyakorláson a papírforma érvényesült, már ami az élmezőnyt illeti, hiszen a Mercedes pilótái zártak az első két helyen Valtteri Bottas, Lewis Hamilton sorrendben, míg a 3. a Red Bull-os Max Verstappen lett.

A merciseket 39 ezredmásodperc választotta el, ám a holland rivális már hajszál híján egy egész másodpercet kapott Bottastól. Kezdetben úgy tűnt, hogy a csapattárs Alexander Albon felérhet Verstappen közelébe, ám a thai-brit pilóta gyors körén műszaki hibába futott, később pedig már nem tudott hasonló tempót autózni, a 8. lett.

Lewis is pushing hard

He’s just 0.039s behind his team mate Bottas as the clock ticks down in FP1 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/VmKT3DxhJV

