A Forma-1 vasárnapi silverstone-i futamán nemcsak Sebastian Vettel pördült meg a rajt után, Daniel Ricciardo is bemutatott egy hasonlóan kellemetlen manővert – ráadásul éppen Vettel előtt. Az ausztrál tréfásan el is nevezte a mutatványt Seb-forgásnak.

Noha a pörgéséig Ricciardo a pontokért küzdött, végül meg kellett elégednie a 14. hellyel – pedig az időmérős ötödik helye sokkal többet ígért.

“Összefutottam Sebbel az interjúzónában, és azt kell mondanom, ez most részemről is egy Seb-forgás volt” – fogalmazott az ausztrál tréfálkozva, majd elmagyarázta, mit is ért Seb-forgás alatt.

“Amikor a gázra lépsz, és hirtelen elveszíted a hátulját. Az utóbbi években sajnos több ilyet is láthattunk tőle, ellenem is bemutatta Austinban 2017-ben vagy 2018-ban.”

“Nem hinném, hogy valaha is átéltem volna ilyesmit. Sainz mellett voltam, próbáltam kicsit kifelé terelni, de amint nyitottam a kormányon és a gázra léptem, megforogtam.”

“Ekkor már nem is álltunk igazán jól a versenyben, szóval ez végül nem volt valami szórakoztató délután.”