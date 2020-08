Olvass tovább

A Magyar Nagydíjon felállhatott a dobogó második fokára, az év végi elszámolásnál pedig három ponttal ugyan, de az előző évben – szintén friss Red Bull-osként – Vettel-verőnek kikiáltott Daniel Ricciardo előtt végzett.

Így 2016-ra ismét bizalmat szavaztak Kvjatnak, és bár Sanghajban harmadik lett, a rajtnál kulcsszerepet játszott a Ferrarik ütközésében – ekkor érdemelte ki Sebastian Vetteltől az azóta már sokszor hallott „Torpedó” becenevet. A következő versenyen, Oroszországban a rajtnál aztán kétszer is összeakadt a némettel, ezzel mindkettejük versenyét tönkretéve.

Danyiil Kvjat Forma-1-es pályafutása számokban 100 nagydíj

97 rajt

2 csapat: Toro Rosso/Alpha Tauri, Red Bull

3 dobogós helyezés

(2015, Magyar Nagydíj; 2016, Kínai Nagydíj; 2019, Német Nagydíj) 1 leggyorsabb kör

171 vb-pont

Ekkor döntött úgy a Red Bull vezérkara, hogy Kvjatot visszafokozza a Toro Rossóhoz – ez a pillanat jelentette Max Verstappen Red Bull-os karrierjének kezdetét. A visszaléptetés nem hozta meg a kívánt hatást: Kvjat a következő egy-másfél évben sem tudta összerakni magát fejben, a 2017-es Amerikai Nagydíjat követően kegyvesztetté vált.

A szakítás után egy évet a Ferrarinál töltött fejlesztőversenyzőként, majd 2019-re visszahívták a Toro Rossóhoz. A szezon első felében szorgalmasan csipegette a pontokat, a németországi káoszfutamon szerzett harmadik helyét követően sokan már újra a Red Bullban látták volna. A gyengélkedő, a visszafokozása óta egyre jobb formát mutató Pierre Gasly helyét végül Alexander Albonnak adták, aki egyelőre ugyanúgy nem tudja betölteni azt a szerepet, amit a csapat szánt neki.

A 2020-as szezon Kvjatnak sem akar összeállni az immár AlphaTauri néven futó alakulattal: amíg Gasly neve mellett már két hetedik hely is szerepel, addig a 26 éves orosznál továbbra is csak egy pontot jegyeznek, 100. nagydíját – ami a 98. rajtja lesz – is csupán a 16. rajtkockából kezdheti meg. Mindenesetre Kvjat megadta a módját a jubileumnak, különleges sisakfestéssel készült a hétvégére:

A jelenlegi mezőnyből Kvjat a 12. versenyző, aki eléri a bűvös 100-ast az F1-ben, jelen állás szerint Lance Stroll jubilálhat legközelebb, de ő is legfeljebb két év múlva, mivel csak 67 nagydíjnál jár. Érdekesség gyanánt érdemes megjegyezni, hogy a Ferrari újdonsült üdvöskéje, Charles Leclerc még 50 nagydíjnál sem tart, míg Albon a múlt heti versenyen jutott el 25-ig ebben a mutatóban. Mondani sem kell, hogy a lista élén Kimi Räikkönen áll, a visszavonuláshoz egyre közelebb kerülő 2007-es világbajnok 320. nagydíjhétvégéjét futja.