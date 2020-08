A Mercedes 2017-ben Valtteri Bottasnak szavazott bizalmat, miután Nico Rosberg friss világbajnokként 2016 végén hirtelen visszavonult. A finn versenyző azóta nyolc futamgyőzelmet aratott, három eddigi teljes szezonja során pedig egy vb-ezüst volt a legjobb eredménye tavalyról.

Csapata a 70. Évfordulós Nagydíj csütörtöki médianapján jelentette be, hogy Bottas 2021-ben is a csillagos márkát erősíti, új szerződése egy évre szól. A finn saját bevallása szerint azonban bízott abban, hogy hosszabb távra is elkötelezheti magát a V6-os éra verhetetlen istállójával.

“Hogy őszinte legyek, megkérdeztem, hogy kaphatok-e két évet, de ők nemmel feleltek” – mesélte a Sky Sports-nak a finn. “Egy évre terveznek, ezért elfogadtam ezt. Számos verseny és lehetőség nyílik a győzelemre még az évben, jövőre pedig keményen harcolni fogok” – mondta a pontverseny második helyén, a csapattárs Lewis Hamilton mögött 30 pontos lemaradásban lévő pilóta.

Bottas vélhetően az utolsó szezonját kezdheti a Mercedesnél: utódja a Mercedes-nevelt George Russell lehet, akinek szintén egy évvel, 2021 végéig hosszabbították meg a szerződését a Williamsnél.