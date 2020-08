Az elmúlt néhány évben számos fiatal versenyző került be a Forma-1-be, Max Verstappen, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Pierre Gasly, George Russell és Alexander Albon azonban nem a csúcskategóriában találkozott először, már kiskamaszként is egymás ellen versenyeztek.

„A gokartozással eltöltött kilenc évem alatt folyamatosan Max ellen versenyeztem. Russell-lel, Oconnal, Gaslyval és Albonnal mindannyian együtt nőttünk fel. Nagyon sokat versenyeztünk egymás ellen” – mondta a az olasz Gazzetta dello Sportnak a ferraris Charles Leclerc.

„Fiatal srácként igazán utáltuk egymást (Verstappennel). Szerencsére mindketten felnőttünk, most már érettebbek vagyunk. Jó, hogy most a Forma-1-ben is egymás ellen küzdhetünk” – folytatta.