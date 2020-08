A Red Bull, hogy segítsen versenyzőjén, a silverstone-i verseny előtt új, tapasztalt versenymérnököt jelölt ki Albon mellé Simon Rennie személyében . A hírre Albon elődje, az AlphaTaurinál vezető Pierre Gasly is reagált. Állítása szerint ő is kérte, hogy egy tapasztalt szakemberrel dolgozhasson együtt, ám ez nem adatott meg neki, amíg Max Verstappen csapattársaként versenyzett.

“A Red Bull nyilván azért csinálja ezt, mert ezt látják jónak” – mondta a lépéssel kapcsolatban a francia, aki megerősítette, hogy a lefokozása előtt hasonló segítséget kért. “Csak egy éve voltam a Forma-1-ben, kevés tapasztalattal. Tudtam, hogy gyors vagyok, de szerettem volna valakit mellém, akinek több tapasztalata van. Valaki olyat, aki velem ellentétben nem volt újonc a Forma-1-ben.”

Gasly azonban nem kapta meg a segítséget. “Ez nehezebbé tette a helyzetet, de ezen felül más okok is voltak, melyek miatt nem voltunk versenyképesek. Ezeket az okokat én is tudom, és a Red Bull is. Mindketten tudjuk, hogy a dolgok jobban is alakulhattak volna, de ez már a múlté.”

A francia elmondása szerint jól érzi magát az AlphaTaurinál, amit az eredmények is bizonyítanak. “Nem tudom, miért szenved Alex, de négy verseny alatt kétszer is előtte végeztem egy lassabb autóval” – jegyezte meg.