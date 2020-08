Talán a vártnál is nehezebben indul a 2020-as Forma-1-es szezon a Ferrarinak. Az olasz istálló a Red Bull Ringen tartott dupla forduló és a hungaroringi verseny után egy újabb pályán, Silverstone-ban mutathatja be, mire is képes az SF1000-es versenygép.

A Forma-1-es Brit Nagydíj első két szabadedzésén nemigen villogtak a vörösök. A két versenyző közül Charles Leclerc örülhetett jobban: a monacói negyedik helyen zárta a pénteki napot, mely rendkívül meleg volt – a körülmények többeken is kifogtak.

“A versenytempónkat tekintve masszívan küszködünk, ezen még dolgoznunk kell” – árulta el Leclerc. “Igencsak radikális szemléletet alkalmaztunk a leszorítóerő szintjének beállításához – ez úgy tűnik, hogy kifizetődő az időmérőn, de a versenyen nem. Elemeznünk kell az adatokat, és meglátjuk, mit tehetünk” – magyarázta el a háttérben meghúzódó okokat a fiatal pilóta.