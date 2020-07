Kánikulában melegíthetnek a Forma-1-es csapatok az első silverstone-i versenyhétvége első napján: pénteken akár 33 fokos hőség is lehet a pálya környékén. A hőség mellett viszonylag erős szélre készülhetnek a mérnökök, egy-egy széllökés akár a 40 km/h-s sebességet is elérheti majd.

Szombatra érezhetően visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 24 fok lesz. Van esély esőre is, de az aktuális prognózisok szerint ha lesz is csapadék, 11-13 óra közé várható, ami száraz időmérőt jelentene. A szél ereje csökken, az iránya is megfordul péntekhez képest.

Vasárnap lesz a leghűvösebb, az előrejelzések a verseny napjára már csak 20 fokos csúcshőmérséklettel és az előző napokhoz képest több felhővel számolnak. Eső nem várható a versenyre.