A bajnokcsapat Mercedes versenyzői a 3. és 5. helyet hozták Valtteri Bottas, Lewis Hamilton sorrendben – az Albon balesete miatt előkerült piros zászló miatt nem futottak jobb kört –, szendvicsbe fogva a ferraris Charles Leclerc-t, aki szintén nem állt végig a helyzet magaslatán, a láthatóan nehezen kezelhető autóval neki is volt egy megpördülése.

Még rosszabbul ment a délután Sebastian Vettelnek, a délelőtti gyakorlást a töltőlevegő-hűtő meghibásodása miatt kihagyó német nagyon küszködött az SF1000-sel, a kezei között egészen vezethetetlennek tűnt a vörös autó, csak a 18. időt tudta összehozni.

Vettel is out of the garage, but his struggles continue 😬

After hitting the gravel he posts a time – but it’s only enough for P18 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/CiSToseqcF

— Formula 1 (@F1) July 31, 2020