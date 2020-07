A hatszoros világbajnok Lewis Hamilton a múlt hétvégi Magyar Nagydíjon pályafutása 86. Forma-1-es győzelmét aratta, minden esélye megvan rá, hogy még az idei szezonban túlszárnyalja Michael Schumacher 91-es rekordját, az idény végén, a valószínűleg sikeres címvédést követően pedig a világbajnoki címek számában is beérheti majd a német legendát.

„Komolyan, sokszor elmondtam már, hogy ezzel nem igazán foglalkozom, ez nem tartozik a céljaim közé, soha nem is tartozott” – idézte a Motorsport.com a 35 éves angolt.

„Gyerekkoromban rajongtam Ayrton Sennáért, és szerettem volna egy nap azt csinálni, mint ő. Emlékszem, ahogy követtem Ayrton és Michael pályafutását, a sikereit. Ahogy minden gyerek, én is nagyokat álmodtam, de sosem gondoltam volna, hogy 90 futamgyőzelmem lehet. Őrültség lett volna azt gondolni, hogy ennyi versenyt nyerhetek, főképp a sportág kevés színes bőrű szereplőinek egyikeként” – magyarázta.

„Furcsa ez. Emlékszem, ahogy a tévé előtt ülve figyeltem Michael győzelmeit, most pedig itt vagyok. Nem igyekszem utolérni, de így is egyre közelebb kerülök az ő győzelmei számához. Sokat nyertem már, de még mindig nem annyit, mint Michael. Ez emlékeztet arra, hogy milyen sokáig volt kiemelkedő és domináns, és át is tudom érezni a helyzetét, értem, hogy milyen nyomás nehezedhetett rá” – folytatta.