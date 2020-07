Lewis Hamilton múlt vasárnap Michael Schumacher egy újabb rekordját állította be: a német legendához hasonlóan immár ő is elmondhatja magáról, hogy egy adott futamot nyolc alkalommal nyert meg.

A hungaroringi diadallal az angol Forma-1-es győzelmeinek száma 86-ra nőtt, már alig öt hiányzik ahhoz, hogy ezen a téren is beérje Schumit – hogy aztán minden bizonnyal túl is szárnyalja őt –, ahogy a szezon végén valószínűleg a világbajnoki címek számában is felér a némethez.

A ferraris Sebastian Vettel nem örül ennek.

„A Ferrari amolyan gyerekkori álom volt számomra. Schumacher inspirált – szerintem ma is ő a legjobb. Reméltem, hogy pár bajnoki címet elcsaklizhatok Lewis elől, hogy Michael rekordja érintetlen maradjon” – mondta a Motorsport.comnak.

„Természetesen szerettem volna sikereket elérni, még többet is, mint Schumacher, de sajnos nem sikerült, ugyanakkor elég felnőtt vagyok ahhoz, hogy megértsem az okokat és tovább tudjak lépni” – tette hozzá.