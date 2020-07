A hétvégén a Magyar Nagydíjjal folytatódik a 2020-as Forma-1-es világbajnokság, a Hungaroring pedig talán senki számára sem olyan kedves, mint Lewis Hamiltonnak, hiszen az angol pilóta pályafutása során már hétszer győzött nálunk, háromszor a McLaren, négyszer a Mercedes színeiben.

A címvédő és tavalyi győztes idén is favoritként érkezik, és ha összejön a nyolcadik siker, újabb Schumacher-rekordot állít majd be, hiszen eddig csak a német legendának sikerült ugyanazt a versenyt nyolcszor megnyernie – Schuminak a Francia Nagydíj volt a „kabalája”.

„Ezt nem is tudtam!” – mondta Hamilton a Motorsport-Totalnak, amikor a rekord beállításának lehetőségével szembesítették. „De még mindig lenyűgöz, hogy mennyiszer győzött, hány bajnokságot nyert, amikor a rekordjaira gondolok. Rekord rekord hátán!”

„Nem is tudom, miért is remeklünk bizonyos pályákon, miközben rosszabbul megyünk másokon, akárhogy is, azt tudom, hogy mindig is imádtam a magyar pályát” – tette hozzá.