A Mercedes mindenkit meglepett 2020-as újításával, a kormánykerék húzásával-tolásával a felfüggesztést, pontosabban az első kerekek összetartását menet közben módosító rendszerével, a DAS-szal.

A megoldást a csapat a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) egyeztetve fejlesztette a bajnokcsapat, így végül a Red Bull óvása után a szezonnyitó Osztrák Nagydíjon hivatalosan is szabályosnak nyilvánították, ám a rendszer elvileg csak idén lesz használható, mert már februárban úgy módosították a 2021-es előírásokat, hogy a DAS ne legyen bevethető.

A Mercedes technikai főnöke, James Allison az Autosportnak azt mondta, a fentiek ellenére tovább dolgoznak a trükkös újításon, úgy vélik, megéri, mert többet is ki lehet még hozni belőle.

„Számunkra is nagyon új ez a rendszer. Bizonyos értelemben még mi is csak tanuljuk, pontosan hogyan és mikor lehet belőle kihozni a maximumot. A szezon előrehaladtával is nyitva tartjuk a fejlesztését. Ez a fejezet még nem zárult le, bízunk benne, hogy a következő futamok során gyorsan tanulunk majd, és még többet tudunk belőle kihozni” – magyarázta.

A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko úgy véli, hiba volt az FIA részéről a rendszer használatának engedélyezése, főleg úgy, hogy a rövidített, sűrített idény futamainak jelentős része a hűvösebb európai őszben zajlik majd, ami tovább növeli a DAS gumimelegítés terén nyújtott előnyét.