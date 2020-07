A Mercedes sokkolta a Forma-1-es paddockot a téli tesztelés kezdetén, amikor a riválisok azt látták, hogy a bajnokcsapat versenyzői a kormánykerék húzásával-tolásával menet közben módosítottak a felfüggesztésen, az első kerekek összetartásán.

A DAS-nak keresztelt rendszerről a Mercedesnél már akkor azt mondták, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) tájékoztatásával fejlesztették ki, így szabályos, majd ez is bizonyosodott be, amikor a szezonnyitó Osztrák Nagydíj után a Red Bull óvást nyújtott be, amit a versenybírók elutasítottak.

Az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko szerint rosszul döntött a felügyelőszervezet, így ugyanis komoly előnybe került a címvédő csapat.

„A legnagyobb előnye az, hogy sokkal könnyebb felmelegíteni a gumikat. Az újraindítások után a Mercedes most nagy előnyben van. Mivel idén nagyrészt Európában versenyzünk, ahol ősszel általában alacsonyabb a hőmérséklet, a DAS nyújtotta előny egyre csak nagyobb lesz” – panaszolta az osztrák.

A szabályok 2021-től már kizárják a DAS használatát, de a Red Bull talán még idén beveti a maga hasonló rendszerét, igaz, nincs könnyű dolguk.

„Mérlegeljük, hogy mi is megcsináljuk-e, de ez időbe telik. Nem egyszerűen lemásolni akarjuk, tovább is akarjuk fejleszteni. De a jövő évre már tiltott lesz. Furcsa ez a helyzet, hiszen az FIA zöld utat adott a Mercedesnek a kifejlesztésre. Lehet, hogy érdemes lenne valami bizottságot létrehozni, hogy semlegesebb döntések születhessenek ilyen esetekben” – folytatta.