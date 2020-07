Olvass tovább

„Ahogy pár nappal ezelőtt jeleztük, átszervezzük a csapat műszaki stábját, hogy felgyorsítsuk az autó teljesítményét befolyásoló tervezési és fejlesztési folyamatokat. Irányváltoztatásra volt szükség, hogy világossá váljanak a felelősségi körök és munkafolyamatok, ugyanakkor hitet tettünk a saját műszaki szakembereink tehetsége mellett. Az Enrico Cardile által vezetett részleg lesz az autó fejlesztésének sarokköve” – mondta Binotto.

„Hisszük, hogy a Ferrari alkalmazottjai a legmagasabb szinten állnak, ezen a téren nincs mit irigyelnünk az ellenfelektől, azonban döntő változásra volt szükség, magasabbra tettük a lécet a részlegvezetők felelősségét illetően. Többször is mondtuk már, de nem árt megismételni: most kezdtük az új, hosszú győzelmi ciklus alapjainak lefektetését. Időbe telik majd a haladás, és lesznek visszaesések, mint például amilyet most élünk meg. De erősen, elszántan kell reagálnunk ezekre, hogy a lehető leghamarabb talpra álljunk. Mindannyian ezt akarjuk, ahogy a világ minden táján élő szurkolóink is ezt várják el tőlünk” – folytatta.