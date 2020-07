A hatszoros F1-világbajnok, címvédő Lewis Hamilton nagyon komolyan veszi az USA-ból kiindult Black Lives Matter mozgalmat, a közösségi médiában és a Forma-1-ben is a rasszizmus ellen, a sokszínűség mellett kampányol, igyekszik minél több emberhez eljuttatni az üzenetét.

Ahogy a múlt pénteken írtuk, nem mindenki ért egyet Hamiltonnal, két versenyzőlegenda, Mario Andretti és Sir Jackie Stewart is úgy véli, az autósportban nincs komoly rasszizmus, a Mercedes pilótája így nem létező probléma ellen küzd.

A két veterán szavai eljutottak Hamiltonhoz is, aki az Instagramon reagált.

„Csalódást keltő ez, de sajnos az a helyzet, hogy az idősebb generáció egyes, ma is hangjukat hallató tagjai egyszerűen nem képesek túllépni önmagukon és felismerni, hogy igenis van probléma. Ez egyszerű tudatlanság, engem azonban nem állít meg a változásért folytatott küzdelmemben. Sosincs túl késő tanulni, remélem, hogy ez az általam mindig is nagyra tartott ember is veszi a fáradságot, hogy tájékozódjon” – írta Andretti nyilatkozatára reagálva.

„Íme egy másik. Elkeserítő” – posztolta aztán már a Stewart-cikk kapcsán.