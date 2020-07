A McLaren ifjonca, az idén második Forma-1-es évét gyűrő Lando Norris humorával, internetes streamjeivel már sokak szívébe belopta magát, és úgy tűnik, a csapatnál kiérdemli a kedveltséget: a vasárnapi Magyar Nagydíj után a 20 éves srácnak nem volt büdös, hogy a szétszerelésbe, elpakolásba is beszálljon, a szerelőkkel együtt melózzon a garázsban.

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” – 3 long weeks for my team. Thought they could use a couple more hands. 🧡 pic.twitter.com/4LIizGuDh8

— Lando Norris (@LandoNorris) July 19, 2020