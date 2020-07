Miután kiderült, hogy az idei Ferrari, az SF1000 közel sem lett annyira versenyképes, mint amire Maranellóban számítottak, a csapat hamar bejelentette, hogy a Hungaroringre komoly fejlesztésekkel érkeznek. Ám látva az Osztrák Nagydíj eredményét, az olaszok úgy döntöttek, hogy a Stájer Nagydíjra előrehozzák a csomag egyes elemeit.

Mint kiderült, a nagy fejlesztés nem is olyan nagy, hiszen az új első szárny már a második ausztriai versenyen megjelent Sebastian Vettel és Charles Leclerc autóján. Magyarországra nem is hozott sok újdonságot a Scuderia, ahogy azt a monacói pilóta is elmondta.

A leginkább az egyenesekben szenvedő autó a Sky Italia és a Gazzetta dello Sport információi szerint Silverstone-ban kaphat komolyabb frissítést, melyek aerodinamikailag jöhetnek jól. A hírek szerint a jelenleg az autó két oldalán található hűtő- és hőcserélő elemeket magasabbra, a motorblokk fölé helyeznék, követve a Red Bull tervezési filozófiáját.

Az átalakítástól azt várják a mérnökök, hogy javítaná a légáramlást az autó oldalsó és hátsó részén, stabilabbá és ezzel jobban vezethetővé téve azt.