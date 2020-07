Mi is feltettük kérdéseinket Daniel Ricciardónak és Esteban Oconnak.

A hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíj csütörtöki médianapján a Renault-csapat versenyzői a Hungaroringről jelentkeztek be, hogy online nyilatkozzanak a magyar szaksajtó képviselőinek.

Küzdhetsz még idén a dobogós helyezésekért?

Persze, ez a cél. A McLarennek már összejött egy dobogó, a Ferrari ugyanakkor nincs igazán versenyben egyelőre, nem olyan erős, mint tavaly, ami növeli a középmezőnybeli csapatok esélyeit. Én továbbra is bízom benne, hogy sikerülhet. Talán egy esős vagy kaotikus futamon simán lehet esélyünk. Itt is eshet a hétvégén, ki tudja, mi lesz.

Sűrű időszakon vagy túl az átszerződéseket, csapatváltásokat illetően, mit gondolsz, egészséges ilyen gyakran váltani, nem tartasz tőle, hogy ez hátráltathat versenyzőként, árthat a karrierednek?

Hát, nagyon jó kérdés. Igen, ha ilyen gyakran vált az ember, az egy kicsit megzavarhatja a dolgokat, ahogy általában az életben is, néha fontos egy kis stabilitás, állandóság. Két éven belül kétszer váltok, nekem sem élvezet ez, stresszes dolog, de meglátjuk, talán a következő után már tovább maradok, legalábbis ez a terv. Emellett az F1 is folyamatosan változik, néha mozogni kell a változásokkal, ez is egy kihívás.

De mindenképp hasznos volt ez a renault-s szakasz, egy pillanatra sem bánom. A legjobb talán az, hogy láttam, hogy képes vagyok egy új csapattal, gyári csapattal is együtt dolgozni, új emberekkel, ami pozitívum. Szóval az, hogy bejelentettem, hogy jövőre máshol leszek, nem jelenti azt, hogy ez itt rossz volt, a legkevésbé sem. Egyszerűen csak úgy éreztem, hogy a következő lépés jobb lehet számomra, de jó lépés volt a Red Bulltól ide átszerződni. Tavaly is akadtak szép pillanatok, és remélem, hogy a szezon vége előtt lesznek még továbbiak is. Remélhetőleg összejön még a dobogó, amit annyira szeretnék!

Mikor érezted, hogy a Renault-dolog nem fog működni? A szabályváltozások elhalasztása szerepet játszott a döntésben?

Nem szerintem az nem, a fő tényező az, hogy ahogy láttuk Vettellel, most meg Perezzel, gyorsan zavarossá válhat a helyzet, időben kellett lépni, dönteni, még a szezonkezdet előtt, de így meg csak az előző évre lehetett támaszkodni, akkor pedig a Renault-val elismerten nem hoztuk az elvárásokat, a McLaren viszont szépen magára talált. Leginkább ez számított, nem is tudom, mi volt még ezen kívül. A csapattal jó volt a kapcsolatom, nem volt semmi konkrét dolog, ami távozásra ösztönzött. Nem könnyű, ha megvan a jó viszony és vannak még közös célok, de áttekintettem az előző 12 hónapot, és úgy voltam, hogy számomra jobb lehet a McLaren.

A csapathoz idén érkezett Ocon így beszélt a jövőre Ricciardót pótló Fernando Alonsóról:

Nagyszerű, hogy Fernando velünk dolgozik majd, jó, hogy visszatér, lenyűgöző lesz újra látni. Legenda, szóval még mindig furcsa belegondolni, hogy a csapattársam lesz, mert 2006-ban Magny-Cours-ban még kisgyerekként figyeltem, ahogy az élen küzdött, de alig várom, hogy ellene versenyezhessek! Biztosan lesznek dolgok, amikben nem értünk egyet, de ő hozza a tapasztalatát, ami mindenképpen pozitívum.

A jövőre már 40 éves Alonso persze a múlt, legjobb esetben is a jelen embere lehet, Ocon viszont Verstappennel, Albonnal, Leclerc-rel, Norrisszal, Sainzcal, Stroll-lal, Gaslyval, Russell-lel együtt a mezőnyben egyre népesebb új generációjának képviselője. Vajon a francia szerint ki lesz a Hamilton-korszak utáni első világbajnok közülük?

Hát én, naná! Tény, hogy a mezőny jócskán megfiatalodott mostanában, a fiatalok többsége ellen versenyeztem előtte, gokarttal, a Forma-3-ban, Forma Renault-ban, és ez a versengés mindannyiunknak hasznára vált, így váltunk azzá, akik vagyunk, és jó, hogy most is egymás ellen küzdünk.