A Forma-1-es versenyzés elindításának alapvető feltétele volt a fertőzés elleni kiemelt védekezés, ezért a paddockban, bokszutcában dolgozóknak kivétel nélkül maszkot kell viselniük.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a szezonnyitó Osztrák Nagydíjon egy – legalábbis a paddockban – egyedi, szemüvegkeretre erősített átlátszó műanyaglapból álló arcpajzsot viselt, ám a múlt hétvégén, a Stájer Nagydíjon már a csapat többi tagján is látható maszk volt rajta.

