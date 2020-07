A Forma-1-ben vasárnap, az ausztriai Stájer Nagydíjon a távolságtartás jegyében „robotok”, önjáró emelvények „adták át” a dobogósoknak a díjakat.

Már a ceremónia alatt, a dobozok mozgásából látszott, hogy nem valami hájtek megoldásról van szó, és mint utólag egy Twitter-posztból kiderült, a dolog tényleg csak egy fokkal volt komolyabb annál, hogy alacsony termetű emberek hajtsák őket lábbal: távirányítósautó-alap és léckeret, ennyi volt az egész.

A célnak persze megfelel, és minden bizonnyal a mozgás is simábbá válik majd, ahogy az irányító belemelegszik a feladatba.

Curious about the trophy robots? Have a look… #F1 pic.twitter.com/NSqIWvxqIX

— The Spare Steward (@SpareSteward) July 12, 2020