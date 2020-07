Majdnem pontosan ugyanaz játszódott le a Ferrarinál a Forma-1-es Stájer Nagydíj időmérőjén, mint egy hete. Akkor, az évadnyitó Osztrák Nagydíj kvalifikációján Charles Leclerc tizedikként jutott tovább a Q3-ba, kiejtve 11. helyezett csapattársát, ezen a héten azonban megfordult a sorrend: az esőben Sebastian Vettel bizonyult jobbnak, ő lett a tizedik, a monacói pedig az első kieső.

A kvalifikáció második szakaszának végéhez közeledve az eső újra rázendített, emiatt nem sokan tudtak javítani köridejükön, köztük volt Leclerc is. A Ferrari egy alkalommal jelezte is neki csapatrádión, hogy ideje lenne cserélni, ám a kétszeres futamgyőztes inkább kinn maradt, és még egyszer újrapróbálkozott, sikertelenül. “Sajnos éppen akkor jött meg az eső, amikor az új szett gumikra váltottunk. De a fő probléma továbbra is az, hogy nem vagyunk elég gyorsak” – mondta az időmérőt követően.