A 2021-es szezonban a csapatok maximum 145 millió dollárt költhetnek, ez a következő két évben további öt-ötmillió dollárral csökken. A költségplafon nem tartalmazza a versenyzők fizetését, így előbb-utóbb ezen a területen is szükséges lehet egy maximum bevezetése.

Az ötletet a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is támogatja, 2024-től vezetné be az új limitet. “A fizetési plafon olyasmi, amit mindig is támogattunk” – fogalmazott Wolff, akinek csapatában szerepel a Forma-1 jelenlegi legjobban fizetett versenyzője, Lewis Hamilton.

“Ha egy csapat 145 millió dollárt, majd egyre kevesebbet költhet, előbb-utóbb szükség lehet a fizetések maximalizálására is. De nem szabadna elveszítenünk a jelen szupersztárjait.”

“Fokozatosan kellene bevezetni 2024-től, így a következő generáció versenyzői észszerűbb fizetéseket kaphatnának a költségplafon mellett. Ebből csak profitálna a sport.”

Különböző amerikai sportligákban most is létezik fizetési plafon, de a rendszer rugalmas, így biztosítva, hogy a legnagyobb sztárok keressék a legtöbb pénzt. Egyelőre elképzelések sincsenek azzal kapcsolatban, hogy a Forma-1-ben milyen rendszer debütálhat.