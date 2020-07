A Mercedes sokkolta a paddockot a téli tesztelés második napján, amikor az ellenfelek azt látták, hogy a bajnokcsapat autóján a pilóta a kormány előre-hátra mozgatásával menet közben állít a kerékszögön.

Mint kiderült, a DAS (dual axis steering – kettős tengelyű kormányzás) névre hallgató megoldást a Mercedes a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) folyamatos tájékoztatása mellett fejlesztette, így a bajnokcsapatnál bíztak annak szabályosságában, de a végleges, hivatalos választ csak az első versenyhétvége – amely az Ausztrál Nagydíj helyett végül az Osztrák Nagydíj lett – versenybírói adhatták meg valamelyik rivális óvása nyomán.

A Red Bull nem is tétlenkedett, miután a múlt pénteken a második szabadedzésen Valtteri Bottas élesben is használta a rendszert, a Milton Keynes-iek estére be is adták az óvást, a stewardok pedig néhány órával később meghozták a döntésüket, a DAS-t szabályosnak találták.