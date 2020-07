A Forma-1-es Osztrák Nagydíjon szigorú szabályoknak kell megfelelniük a csapatoknak: a koronavírus-járvány miatt kötelező az arcmaszk, illetve egyéb, az arcot védő eszköz viselése. Emellett a csapatok közti interakciót is korlátozzák, azaz az előírások szerint két különböző csapattag nem találkozhat egymással.

Sebastian Vettel és a Red Bull azonban megszegte az előírásokat, és le is filmezték őket. A kiszivárgott képeken a Ferrari versenyzője a Red Bull vezetőivel beszélgetett, mindezt úgy, hogy sem a négyszeres világbajnokon, sem Christian Horneren, sem Helmut Markón nem volt maszk.

Helmut Marko was asked about this meeting: he said that they have contracts with Verstappen/Albon and the situation hasn’t changed.

“We have a good relationship [with Seb] and why should we not greet each other nicely and talk about the good old times”#SkyGermany pic.twitter.com/54X3e0eKmp

— tami. (@Vetteleclerc) July 4, 2020