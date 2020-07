Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2020-as Forma-1-es Osztrák Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást Lewis Hamilton nyerte a Mercedesszel, megelőzve csapattársát, Valtteri Bottast, valamint a Red Bull hollandját, Max Verstappent.

A pénteki körülményekhez képest kedvezőbb időjárás várta a pilótákat, 21 fokos levegő- és 41 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést a pilóták. Először Lando Norris hajtott a pályára a McLarennel, de hamar kigurultak a pályára többen is egy-egy installációs kör erejéig.

FP3 is on! 👊 Time to get some more time on track. ⏱ #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/XBbz2j1F0J

