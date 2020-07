A Mercedes-csapat Lewis Hamilton antirasszista aktivizmusát megtámogatva a 2020-as Forma-1-es szezonnyitó Osztrák Nagydíjra ezüstről feketére festette az autóját, majd csütörtökön bemutatták a pilóták új, ahhoz illő fekete overalljait is.

A dolog ezzel nem ért véget, estére megjelent Hamilton új sisakfestése is, az eleve frissítésnek számító lila szín mellé szintén fekete került. A megszokott “Still I Rise” (akkor is felállok) felirat is módosult, Still We Rise-ra, azaz többes szám első személyűre.

Valtteri Bottas szintén változtatott a sisakján, a finnél egy, az egységes és összefogást mutató grafika jelent meg.