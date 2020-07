A címvédő Mercedes a héten jelentette be, hogy Lewis Hamilton ösztönzésére, a rasszizmus elleni, a befogadás, a sokszínűség melletti kiállás jeleként a 2020-as Forma-1-es versenyautóját az eredeti, hagyományosan használt ezüst helyett fekete színben küldi pályára a hétvégén kezdődő szezonban.

A Red Bull Ringen ma délután élőben is megjelent a frissített W11-es, ütősen néz ki az új fényezésű autó, íme:

First look at W11 in the carbon… 😍🖤 #WeRaceAsOne pic.twitter.com/ZSLy5xuL7V

The @MercedesAMGF1 W11 has been spotted in its new black livery for the first time:https://t.co/L35F9jtmSn #F1

— RaceFans (@racefansdotnet) July 2, 2020