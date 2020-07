A Forma-1-ben komoly kampány indul a rasszizmus ellen, a befogadásért, a sokszínűségért, ennek keretében minden autón ott lesz a We race as one (egyként versenyzünk) kezdeményezés logójának választott szivárvány.

A Mercedesnél ennél jóval tovább mentek, a mostanában a BLM kapcsán igen aktívan kampányoló Lewis Hamilton ösztönzésére feketére festették az autót – ma pedig az ahhoz illő versenyoverallokat is bemutatták.

Míg az ezüst nyíl feketére festése döntést és külön munkát kívánt, a versenyöltözet kapcsán nem volt plusz kiadás és munka, hiszen a bokszutcában dolgozó csapattagok eddig is ilyet hordtak, most csak a pilóták is ezt húzzák fel a fehér helyett.