A hétvégén az Osztrák Nagydíjjal elindul a 2020-as Forma-1-es világbajnokság, de a zárt kapus rendezés, a fertőzés elleni óvintézkedések (kötelező maszkviselés, rendszeres szűrés, izoláció) mellett a csapatok felkészültsége szempontjából is szokatlan körülmények jönnek.

A kilenchetes kötelező gyárleállások miatt az alakulatok egy része nem volt képes elegendő pótalkatrészt gyártani, ráadásul a sűrű menetrend – ezen a hétvégén és a következőn futam Ausztriában, majd rögtön utána a Hungaroringen – miatt nem is lehetséges a gyors készletezés, így az autótörés a korábbiaknál is nagyobb problémát jelenthet.

A spielbergi Red Bull Ringen hírhedten autógyilkos kerékvetők-hurkák is találhatók az utolsó két (9-es és 10-es) kanyarban, ezeket a dupla hétvégére el is távolították, helyettük az amúgy is korszerűbb szenzoros megoldással ellenőrzik-akadályozzák majd a pálya kiszélesítését.

A szenzorok által jelzett pályaelhagyás az edzéseken és az időmérőn az adott köridő elvételével, a futamon a harmadik eset után a szabálytalanságra figyelmeztető, a büntetést előlegező fekete-fehér zászló bemutatásával jár majd.