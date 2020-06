A jövő hétvégén az Osztrák Nagydíjjal megkezdődik a globális koronavírus-járvány miatt alaposan megcsúszott 2020-as Forma-1-es idény, és bár a versenyzés elindul, az F1 nem a régi kerékvágásba tér vissza, a futamokat jó ideig helyszíni nézők nélkül, üres lelátók előtt, néptelen pályákon rendezik majd.

A hatszoros világbajnok címvédő azt mondja, nagyon hiányoznak majd neki a szurkolók, lélekölő, nehéz szezon következik.

„Képességeinkhez mérten a lehető legjobban készülünk a véleményem szerint legnehezebb szezonra, ami csak volt eddig az F1-ben, hiszen a nehéz időkben alkalmazkodni kellett, hogy működhessünk” – mondta a közösségi médiában megosztott üzenetében a Mercedes-pilóta.

„Nagyon fogtok hiányozni a futamokról! Hiányzik majd, hogy lássalak benneteket a versenyeken. Üres lelátók előtt vezetni nem valami lelkesítő, magányos érzés lesz, de tudjuk, hogy lélekben azért így is velünk lesztek” – folytatta.

A message from the Champ ahead of ‘Lights Out’ in Austria! 🏁

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 25, 2020