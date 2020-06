A Ferrari keddi mugellói és az Alpha Tauri szerdai imolai privát tesztje után ma a Red Bull Racing melegít versenypályán a jövő hétvégi Forma-1-es szezonnyitóra – az energiaital-gyártó nagyobbik csapata Silverstone-ban dolgozik.

Mivel a Red Bull tesztkorlátozás alá már nem eső 2018-as autójában még az előző, a partnerekkel nem túl segítőkész Renault motorja dolgozott, az alakulat csak az idei modellt küldheti pályára ún. forgatási napon, azaz mindössze 100 km-t tehetnek meg, és csakis a Pirelli ultrakemény demógumijain.

A privát teszten a sztárpilóta, bajnokjelölt Max Verstappen nem ül autóba, az RB16-ossal csak a thai-brit ifjonc, Alexander Albon köröz – a hollandnak az Egyesült Királyságba való beutazása után karanténba kellett volna vonulnia, így sokkal egyszerűbb volt az eleve a csapat központjának otthont adó Milton Keynes-ben élő Albont munkába állítani.

We’re back but not quite as we know it! 💪 Promise there are some big grins under there! 😁 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/bLTzDqXusA

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 25, 2020