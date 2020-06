Az elmúlt két hétben több Forma-1-es csapat is teszttel melegített a július eleji szezonkezdésre, a Mercedes, a Racing Point és a McLaren Silverstone-ban dolgozott – a bajnokcsapat a 2018-as autóval, a silverstone-i alakulat az idei modellel, „forgatási” napon, míg a wokingiak elérhető motor híján Forma-3-as járgányokkal –, a Renault a Red Bull Ringen küldte pályára pilótáit.

Három hete nyílt titok, hogy a Ferrari is privát tesztre készül, ám az időpont és a helyszín eddig bizonytalan volt. Az olasz csapat ma jelentette be, hogy június 23-án, azaz holnap látnak munkához, méghozzá mindkét versenyzővel, így hamisnak bizonyultak a feltételezések, miszerint az év végén távozó Sebastian Vettel „büntetésből” nem ülhet az autóba.

#Seb5 and #Charles16 are finally back in the office tomorrow for some testing at @MugelloCircuit. We just can’t wait to see them behind the wheel of our #SF71H! #essereFerrari 🔴 #BackOnTrack pic.twitter.com/XvBszIBUZR

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 22, 2020