Az amerikai Haas főnöke, Günther Steiner továbbra is nagyon óvatos, az eddig bejelentett nyolc fordulót kevésnek érzi, így amíg nem lesz világos, összesen hány nagydíjból áll a szezon, egyáltalán nem költenek az autóra.

A módosított 2020-as naptár bemutatása előtt több csapat is elmondta, hogy idén csak akkor lehet értelme újraindítani a versenyzést, ha megfelelő számú futamot tudnak rendezni, mert egy bizonyos szint alatt a hétvégék többet visznek, mint hoznak, ezért a kisebb alakulatok csődbe mehetnek.

„Pillanatnyilag semmilyen fejlesztést nem tervezünk egészen addig, míg világos nem lesz, hogy állunk a büdzsével, mi lesz a futamokkal. Nem költhetek el olyan pénzt, amiről azt sem tudom, befolyik-e. Annak nem lenne most értelme. Nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen köztudott, hogy a kevesebb, nézők nélküli versennyel a bevételek is csökkennek” – magyarázta.

„Amíg nem egyértelmű a helyzet, egyszerűen csak részt veszünk, és igyekszünk a lehető legjobb munkát végezni, a lehető legkevesebb hibát elkövetni.”

A Haas jövője egyelőre homályos, az alapító-tulajdonos, Gene Haas már tavaly jelezte, hogy az idei döntő év lesz a folytatást tekintve. Steiner bízik benne, hogy nem ez lesz az utolsó idényük.

„Úgy gondolom, hogy a kiadási plafon jó lesz a sportág számára, még ha nem is hoz teljes egyenlőséget. Szóval jó lépés, ami még a nullszaldós működés lehetőségét is felvillantja. Egyesek még profitot is termelhetnek majd. A nagycsapatok, ha sikerül megtartani a szponzorokat, miközben a pénzdíjak elosztása egyenlőbb lesz, akár még kereshetnek is.”

„Az én célom az lesz, hogy ne bukjuk. Ha azt sikerül elérni, biztosan elkötelezzük magunkat a maradás mellett. Még nem láttuk a Concorde végleges változatát, de nagyjából tudjuk, mi lesz benne. Amint meglesz, Haas úr eldöntheti, hogy mit akar, de egyelőre a maradást tervezi.”

„Hadd emlékeztessek rá, hogy 100%-ban ő a tulajdonos, szóval ő dönt, de én bizakodó vagyok a jelenlegi helyzetben. A megfelelő lépéseket tettük, nem nyújtózunk túl a lehetőségeinken, szerintem a Haas maradni fog.”

