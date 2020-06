Néhány héttel ezelőtt felvetődött, hogy az idei, sűrített naptárban két futammal szereplő helyszíneken a második hétvégéken ki lehetne próbálni a fordított rajtrácsos kvalifikációs sprintfutamokat, de ezt a Mercedes a világbajnoki címvédésének érdeke miatt leszavazta.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Jean Todt azt mondja, ez nem a világvége, kitalálnak majd mást, most van itt a kísérletezés ideje.

„Ki kell használnunk a mostani, különleges időszakot, hogy olyasmiket is megvalósítsunk, amiket normál körülmények között szinte lehetetlen lenne. Kreatívan kell kezelnünk a versenynaptárt, nem is csak az F1-ben, hanem minden kategóriában, a ralitól a Forma-E-ig” – mondta a francia a Corriere della Serának, amikor felvetették, hogy az F1 állítólag Mugellóba is mehet idén.

„Ha két futamot rendezünk ugyanazon a pályán, akkor bátran kísérletezhetünk. A kvalifikációs sprintfutam volt egy ilyen ötlet, de nem kapott egyhangú támogatást. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek más innovatív ötleteink. Most is folyik a munka” – tért át az F1-es ötletelésre.

Kövess minket a Facebook-on!