Lewis Hamilton kemény kinyilatkoztatást tett a közösségi médiában, ezúttal egy ország régi hagyományába szállt bele. Az Instagram-sztoriban Hamilton Spanyolországnak üzent.

“Ez igazán undorító, Spanyolország!” – áll egy kép alatt, amelyen egy döglött bika látható vérbe fagyva. A szöveg szerint a spanyol oktatási minisztériumnak kellene beavatkoznia. És hogy miért nekik?

“Spanyolországban arra tanítják a gyerekeket, hogy bikákat kínozzanak és öljenek meg. 14 éves koruktól kezdve. Kérjük Spanyolország Oktatási Minisztériumát, hogy azonnal zárja be a bikaviadal-iskolákat!”

A poszt alján egy PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) által indított petícióra vezető link volt. A minden bizonnyal “csak” megosztott üzenetnek már nincs nyoma Hamilton Instagram-oldalán.

Kövess minket a Facebook-on!