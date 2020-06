A Mercedes elmúlt években látott Forma-1-es dominanciájának egyik kulcseleme volt a kezdetben egészen nagy fölényben lévő, de azóta is igen erős és megbízható erőforrás, amelyet a német márka brixworth-i központjában, Andy Cowell (nyitóképünkön Lewis Hamiltonnal és Nico Rosberggel a 2016-os Olasz Nagydíj dobogóján) irányítása alatt gyártottak.

👉 Adam Allsopp, Project One Powertrain Director, reporting directly to Markus Schäfer on Project One

👉 Richard Stevens, Operations Director

👉 Ronald Ballhaus, Finance and IT Director

👉 Pierre Godof, Formula E Powertrain Chief Engineer https://t.co/vtFbalEzcy

