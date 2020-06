Bár a Forma-1-nek sikerült összeállítania egy vállalható európai menetrendet a 2020-as világbajnokság elindítására, a későbbi, „tengerentúli” fordulók egy részét mára lefújták, az amerikai kör sorsa is bizonytalan, így további európai helyszínek kijelölésére, valamint a biztos pontnak tűnő közel-keleti fordulók duplázására is számíthatunk.

Még pontosabban márciusról az év végére, Abu-Dzabi elé „költöző” Bahrein az esélyes a duplázásra, hiszen a szahíri pálya számos nyomvonallal rendelkezik, igaz, az F1 2004 óta csak kettőt használt ezek közül, ráadásul a 2010-ben bevetett 24 kanyaros, 6,3 km-s hosszútávú változat nem aratott sikert. De akad még más lehetőség is…

„Bahrein egyik vonzó jellemzője, hogy számos konfiguráció lehetséges, így ott két különböző pályán is versenyezhetnénk” – mondta a sportág hivatalos oldalának az F1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn.

„Van egy már-már oválpálya is, ami igazán izgalmas lenne, és mivel minden változatnak megvan a legmagasabb FIA-engedélye, így az is egy opció. Két különböző konfiguráció használata persze nagyon sok munkát jelent a pálya személyzete számára, hiszen például két nyomvonalra kell telepíteni az időmérő rendszert, ezért jó előre is kell jelezni a szándékot, szóval ezt is figyelembe kell vennünk” – folytatta.

