Kimi Räikkönen 2001-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Saubernél, majd 2002-2006 között a McLarennél vált a sportág egyik fiatal sztárjává, hogy aztán Michael Schumacher utódjaként, 2007-ben a Ferrarival világbajnoki címet is nyerjen. A finn 2009 végén távozott az olasz csapattól és az F1-ből is, de 2012-ben a Lotus színeiben visszatért, 2014-től pedig újabb öt szezont húzott le a Ferrarinál. Tavalyra visszatért az immár Alfa Romeóként működő Sauberhez, szerződése idén fut ki.

A 40 éves, kétszeres apuka alapvetően ma is ugyanúgy élvezi a vezetést, versenyzést, mint egykor, de az F1 jelentette egyéb kötelezettségeket – utazás, távollét, szponzori és médiamegjelenések – a háta közepére sem kívánja. Maga is elismeri, hogy akár az utolsó szezonja is lehet az idei.

„Ha idén is élvezem, maradok, ha nem, kiszállok. A versenyzést imádom, a többit, az interjúkat meg ezeket nem, de a kerék-kerék elleni csatákért odavagyok. Ez hiányzott nekem a raliban, ezért is jöttem vissza” – idézte a Jégembernek becézett pilótát az Infobae.