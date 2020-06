„Úgy gondolom, hogy az első éve komplikáltabb lesz, hiszen először meg kell ismernie az autót, meg kell ismernie a csapatot – ezért is nem csak egyéves szerződést írtunk vele alá. Tudom, hogy nagyon gyors, akár világbajnok is lehet belőle.”

A spanyol Marcának most a csapatfőnök, Mattia Binotto is beszélt Sainzról:

A fentiekkel együtt Binotto elismerte, hogy Leclerc-t nagyobb értéknek tartják, a monacóival Vettel utódjáról is konzultáltak.

„Fontos számomra, hogy őt is bevonjuk az ilyen döntésekbe, az ő visszajelzését is megkapjuk. Charles-ba sokat invesztáltunk, ő a csapat jövőjének része, szóval ő is tudott mindenről.”

„Sokat invesztáltunk belé, sok évnem keresztül, a Forma-3-tól a Forma-2-n keresztül egészen a Forma-1-ig, ahol folytatódik a dolog, és bízunk abban, hogy idén még erősebbek lehetünk együtt, mint tavaly, azután pedig főleg, ezért is hosszabbítottunk vele jó néhány évre” – utalt Leclerc múlt karácsonyi, egészen 2024-ig szóló szerződéshosszabbítására.

“A Ferrari számíthat arra, hogy Charles még nagyon sokat fejlődik a jövőben, akár a Forma-1 történetének legerősebb versenyzője is lehet.”

A kérdésre, hogy vajon hogy fér majd meg a két fiatal, sikerre éhes versenyző egymás mellett, Binotto így felelt:

„Nem hiszem, hogy durvulnak majd egymással, szerintem minden simán megy majd, ha pedig mégis lesz valami, az az én dolgom, de én bizakodó vagyok. A legfontosabb, hogy két jó versenyzőnk legyen, és hogy meglegyen a csapatszellem, hogy világos legyen, hogy a Ferrari az első. És aztán ez diktálja majd azt is, hogy a pályán ki legyen az első és ki a második. Mindig is így volt ez, Michael Schumacher idejében is, aki minden idényt a csapattársával egyenlő feltételek mellett kezdett, de aztán a harmadik futamon már világos volt, ki is az első számú.”

